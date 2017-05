Le Coq Sportif Eclat Disparition „Marshmallow“ Release Date: 29. April 2o17

Stores: Titolo Shop

Le Coq Sportif hat auch die Mädels auf dem Schirm und so wurde der Eclat Disparition im „Marshmallow“ Look, exklusiv in einem WMNS Size Run veröffentlicht. Der Klassiker aus Frankreich ist einfach mal etwas Anderes und gerade der Cutout am Heel, macht den Release zu einem Hingucker.