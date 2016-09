Leica M-P Typ 240 „Titanium Set“

Vor 10 Jahren eröffnete der Leica Store Ginza in Tokio. Zum Jubiläum präsentiert die deutsche Kameraschmiede nun das „Titanium Set“, welches die M-P Typ 240 beinhaltet. Die Specs ändern sich zum original Release nicht, dafür aber das Gewicht! Ganze 90 Gramm spart der Titanium Body ein.

Das Set beinhaltet zusätzlich die beiden Objektive Summicron-M 28mm f/2 ASPH und APO-Summicron-M 50mm f/2 ASPH. Ein absolutes geiles Set, welches auf 50 Stück limitiert ist und stolze 23.000 USD kosten wird. Der Traum einer eigenen Leica bleibt also weiter ein Traum …

Leica just unveiled a titanium version of its M-P Typ 240 in honor of Leica Store Ginza’s 10-year anniversary, but now the German giant has introduced another version of the beloved digital rangefinder.