Leica präsentiert die Nachfolgerin der M (Typ 240), die M10. Sie steht wie keine andere Kamera in perfekter Balance zwischen der langer Tradition von Leica und technischer Innovation. Dabei vereint sie die Essenz dessen, was beim Fotografieren wirklich wichtig ist! Mit ihren kompakteren Maßen, einer verbesserter Performance und dem neuem ISO-Einstellrad an der Deckkappe bietet sie M-Fotografen genau das, was sie sich von einer M-Kamera wünschen. Leider wird auch diese Leica Kamera für viele nur ein Traum bleiben, denn der Preis der M10 wird bei 6.500€ liegen … aber ein wenig träumen darf man bekanntlich ja …

Photos by: Leica Camera