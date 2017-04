Mittlerweile hat Leica insgesamt 10 Flagship Stores in Japan. Der neueste Store in GINZA SIX, bekommt passend zum Opening einen exklusiven Release – das „GINZA SIX“ Pack, welches aus zwei Q-Kameras besteht. „Orange“ und „Cement Grey“ sind hier die Farben und der Preis steht bei ca. 6.000€