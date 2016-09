Ein passenderes und deutscheres Wort für eine Sofortbildkamera als „Sofort“, hätte es wohl kaum gegeben und daher trifft Leica hier den Nagel auf den Kopf. Die neue Leica Sofort Kamera ist die „Made In Germany“ Antwort auf Insta Kameras. Ab November soll es die Leica Sofort für 350 EUR zu kaufen geben und für 20 EUR bekommt ihr dann die passenden Fuji Instax Filme, welche natürlich mit einer großen Auswahl zur Verfügung stehen.

Originally leaked in the latest edition of LFI magazine, the new Leica Sofort instant camera has been confirmed to be real and will be officially announced on September 15.