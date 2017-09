Levi’s / „The Sounds of Levi’s“ Kollektion (Lookbook)

Für die Herbst/Winter 2017 Kollektion begibt sich Levi’s® zu seinen Rock-Wurzeln in die 1960er und 1970er Jahre in die Tiefen des Undergrounds und ihren musikalischen Subkulturen, die Levi’s® nachhaltig prägte und inspirierte. Künstler wie Joan Jett, The Ramones und viele andere liebten die Kollektionen und verhalfen Levi’s® zu Street Credibility.

Mit der finalen Saison der „Orange Tab“ Linie und die Einführung von Levi’s® Altered feiert Levi’s® inbesondere die Außenseiter, Querköpfe, Rebellen und die Subkulturen, die sie hervorgebracht haben. Die Trucker Jacket ist die Jacke, an die jeder denkt, wenn es um den Inbegriff einer Jeansjacke geht, eine Ikone und eines der bedeutendsten Kleidungsstücke in der Geschichte der Mode. Dem 50. Jubiläum der Trucker Jacket werden weltweite Jubiläumsaktionen im Oktober 2017 gewidmet.