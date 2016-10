Lil‘ Klaas & Joko Flex – „Stift & Block“ (Video)

Mit „Stoff & Schnaps“ polarisieren die beiden Niederländer Lil Kleine & Ronnie Flex momentan nicht nur in ihrem Heimatland. Auch in Deutschland hat es der Hit bereits in die Charts geschafft. Kein Wunder also, dass Joko und Klaas die zwei Musiker in ihre ProSieben-Sendung Circus HalliGalli eingeladen haben. Dort geben Lil Kleine & Ronnie Flex ihre besondere Mischung aus Hiphop und Dance zum Besten – und machen die Telefonzelle unsicher. Inspiriert von dem eingängigen Track zeigen Lil Klaas & Joko Flex in der Sendung zudem ihre ganz eigene Version von „Stoff &“Schnaps“: Unter dem Titel „Stift & Block“ gibt’s quasi die Spießer-Version des Hits zu hören – inklusive niederländischem Akzent, Auftritt von Palina und großartigem Video.