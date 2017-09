LimitEDitions x Diadora N.9000 „Correfocs“ Release Date: –

Stores: LimitEDitions

Er war einer der besten Drops in 2015, der LimitEDitions x Diadora N.9000 „Castellers“. Nun folgt der nächste Release der beiden Partner, welcher ebenfalls durch eine spanische Tradition inspiriert ist, der LimitEDitions x Diadora N.9000 „Correfocs“.

Der „Feuerlauf“, so die Übersetzung des Wortes und anstatt nur Feuerwerke in einer Parade zu haben, hier gibt es eine Reihe von Tänzern als Teufel gekleidet, die durch die Straßen Schreie und Explosionen hinter sich lassen. Die Teufel schlängeln ihre gezündete Stöcke in der Luft mit magischen Choreographien. Und um das Ganze abzurunden, sind die Tänzer von einer Band von Pfeifern und Trommlern begleitet, die den intensiven Rhythmus der Musik markieren.