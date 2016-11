„Live by Night“ (Official Final Trailer)

Während der Prohibition in den Vereinigten Staaten war es landesweit verboten, Alkohol herzustellen, zu transportieren oderzu verkaufen! Während der Zeit spielt der neue Film von Ben Affleck „Live by Night“ und in seiner Rolle als Joe Coughlin, einem Kriegsveteran und dem Sohn eines Polizeichefs, baut Ben Affleck eine Gang auf, die sich dem Gesetz wiedersetzt.

Oscar winner Ben Affleck (“Argo”) directed and stars in the dramatic crime thriller “Live by Night.” Affleck also wrote the screenplay, based on the award-winning best-seller by Dennis Lehane; it marks the second collaboration for the fellow Boston natives, following the acclaimed drama “Gone Baby Gone.”