„Logan“ (Official Trailer #2)

Mit „Logan“, werden wir uns von Wolverine verabschieden müssen, aber es scheint jemanden zu geben, der die Lücke füllen könnte. Eine neue, junge Mutantin, die mit ihren Fähigkeiten an den legendären X-Men erinnert, tritt in das Leben von Wolverine und dabei handelt es sich um Laura aka X-23 …

In the near future, a weary Logan cares for an ailing Professor X in a hideout on the Mexican border. But Logan’s attempts to hide from the world and his legacy are up-ended when a young mutant arrives, being pursued by dark forces.