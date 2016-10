„Logan“ (Official Trailer)

Seit 16 Jahren verkörpert Hugh Jackman nun Wolverine und es ist an der Zeit, die Rolle niederzulegen, aber nicht bevor es noch ein letztes Abenteuer zu überstehen gibt. Der dritte Teil der „Wolverine Story“, welcher einfach nur den Namen „Logan“ trägt, zeigt uns einen geälterten Wolverin und einen ebenso älteren Professor X. Beide versuchen anscheinend ein junges Mädchen, welches wohl ein Mutant ist, zu beschützen …

Set in the future of 2024, Logan and Professor Charles Xavier must cope with the loss of the X-Men when a corporation lead by Nathaniel Essex is destroying the world leaving it to destruction, with Logan’s healing abilities slowly fading away and Xavier’s Alzheimer’s forcing him to forget. Logan must defeat Nathaniel Essex with the help of a young girl named Laura Kinney, a female clone of Wolverine.