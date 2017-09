Fairness, regionale Wertschöpfung und soziale Verantwortung treffen auf Liebe und Leidenschaft. So beschreibt sich das Label LOVJOI selbst und die Liebe & Leidenschaft kann man in ihrer neuen „Iceland“ Kollektion auch sehen. Hochwertige ökologisch hergestellte Materialien, die zu coolen Teilen gefertigt wurden und viele der Stoffe werden auf der Schwäbischen Alb produziert. Fairer geht es nicht, oder? Schaut euch einfach das neue Lookbook an oder direkt online bei LOVJOI vorbei!