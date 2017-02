Lumaraa – „Zeit verloren“ (Video...

Nach ihrer Hymne für die Frauen in „Ladies First“, schlägt Lumaraa in „Zeit verloren“, die Lines zum Nachdenken an und zeigt damit einmal mehr ihre Range, die sie abdecken kann. Lumaraa hat nicht nur einen ganz eigenen Blick auf die Dinge, sondern auch eine Menge über ihre Höhen und Tiefen zu erzählen. Der Track erzählt einiges aus dieser Geschichte: „Ich habe viel zu viel Zeit damit verschwendet, mich mit Sachen zu beschäftigen, die ich nicht ändern kann – auch und gerade mit Männern. Aber ey: Nichts ist so schlecht, dass es nicht für irgendwas gut ist.“