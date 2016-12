Mac Fly – „Back To the Feature“ (Full Album Stream)

Zu meiner Rostocker Zeit (2012 – 2014) hörte man bereits aus der Szene, dass ein gewisser Mac Fly an einem Album arbeiten würde, welches es in sich hat. Die Prophezeiung hat sich bestätigt und nach drei Jahren im Studio droppt Mac Fly seine 16 Track LP „Back to the Feature“.

Der Name kommt nicht von ungefähr, denn es sind 17 Features auf der LP enthalten u.a. auch von GABREAL, welchen unsere Leser kennen sollten. Aber viel wichtiger ist, dass die LP sich zwischen dem ganzen „Straßen“-Rap, der aktuell nur die Verdummung der Jugend vorantreibt, wieder Hip Hop leben und aufatmen lässt. Hört euch die LP unten im Player an und supportet den Rostocker Jung direkt im Rostocker ONE LOVE Shop.