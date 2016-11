Macklemore meldet sich nach den Präsidentschaftswahlen mit dem Tune „Wednesday Morning“ zurück und versucht in dem Tune etwas in die Zukunft zu schauen, welche Folgen die Wahl haben wird und was nun passieren wird, gerade mit dem Blick auf seine kleine Tocher – „I hope, I hope that it’s gon’ be alright, but…what a hell of a night.“