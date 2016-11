Bereits in 2014 konnten maharishi x Casio G-SHOCK mit ihrer „Lunar Bonsai“ Kooperation überzeugen. Zwei Jahre später präsentieren die beiden Marken eine limitierte Mudmaster, welche im „British Bonsai“ Camouflage Look kommt und ab sofort zur Pre-Order zur Verfügung steht. Stehen mir nur 825 EUR im Weg.

maharishi and Casio’s G-SHOCK imprint have finally joined forces for a followup to their “Lunar Bonsai” drop from 2014 — a release that celebrated the British outfit’s 10-year anniversary.