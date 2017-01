Während unser Neujahr nun bereits 29 Tage her ist, war gestern der Start für das chinesische Neujahr und damit beginnt das Jahr des Feuer-Hahns – auf englisch „Year of the Rooster“. Viele Labels präsentieren für dieses Event neue Pieces und so auch maharishi, die eine Stadium Jacket in drei Colorways präsentiert. Die Jacke ist ab sofort online erhältlich.