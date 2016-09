maharishi x Stance / Capsule Collection (Fall/ Winter 2016)

Das Londoner Label maharishi, setzt der eigenen Herbst/Winterkollektion noch einen drauf, in dem man für die eigene Kollektion mit Stance zusammenarbeitet, um die passenden Socken zur Kollektion zu haben. So sind drei exklusive Paare entstanden, welche mit dem Logo beider Marken ausgestattet sind. Die exklusive Box gibt es aktuell direkt bei Stance zu erwerben.

