Einfach nordisch und einfach gut – das ist die neue Herbst/Winterkollektion des Labels Makia Clothing. Das finnische Label wurde 2001 in Helsinki gegründet und das Logo der Marke zeigt den Leuchtturm von Helsinki aus dem Jahr 1883. Die neue Kollektion wurde so einfach wie möglich gehalten und der gemütliche Look stand im Vordergrund. Sowohl für Männer, als auch für Frauen sind Pieces dabei, schaut am besten direkt bei Makia vorbei!