Mamama ist ein Label, welches im Nord-Osten von Paris die eigenen Wurzeln hat und auf „Made In France“ wert legt. Zum Start in das neue Jahr, präsentiert das Label die neue „Grand Prix 2017“ Kollektion, welche, wie der Name schon sagt, vom Motorsport inspiriert ist. Ihr könnt euch die Kollektion jetzt hier anschauen oder direkt bei MAMAMA shoppen.