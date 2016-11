Posthum gehören viele Stars immer noch zu den Topverdienern, weil ihre Namen weiterleben. Dieser Fall trifft auch bei Marilyn Monroe zu, deren Estate nun mit Diamond Supply Co. eine Kollektion ins Leben gerufen hat, welche zusätzlich durch L.A. inspiriert wurde. Hier für euch das Lookbook, die Kollektion gibt es dann ab dem 19. November.

Los Angeles natives and sparkle enthusiasts, Diamond Supply Co. and the Marilyn Monroe Estate, have come together for a limited edition capsule collection.