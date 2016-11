Marshall Mid Bluetooth

Marshall präsentiert nach dem Major II einen weiteren Bluetooth Kopfhörer. Der neue Marshall Mid bietet eine Bluetooth Konnektivität von über 30 Std. Spielzeit und das natürlich in höchster Qualität. Die 40mm Treiber der Kopfhörer bieten einen balancierten Sound, welcher mit dem richtigen Bass daherkommt. Dazu ist der Mid natürlich hochwertig umgesetzt worden, so dass man auch von der Haptik einen Mehrwert hat. Der Marshall Mid soll ab dem 14. November erhältlich sein.

Marshall has announced the latest addition to its headphone lineup — the wireless Marshall Mid.