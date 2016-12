Der Tag heute steht im Zeichen der PlayStation Experience und so geht es nun direkt weiter mit dem nächsten Trailer. Hier kommt für euch der Trailer zu „Marvel vs Capcom: Infinite“. Ein episches Battle der beiden Universum, welches nun in die nächste Runde gebracht wird. Also wer behält die Oberhand? Iron Man oder Megaman?

The epic clash between two storied universes is reborn with Marvel vs. Capcom: Infinite, the next era of the highly-acclaimed crossover series.