Mercedes-Benz X-Klasse (2017)

Ende 2017 wird uns Mercedes-Benz ein neues Monster im Offroad-Bereich präsentieren, die X-Klasse. Der Pickup Truck Anno 2017 kommt dabei mit einem V6 Motor und ist natürlich für außer Orts auslegt mit seinen 22″ Reifen. Sieht schon ganz fein aus die X-Klasse, oder?

Mercedes-Benz has unveiled its premium new pickup truck — the mean-but-stylish X-Class. Two versions are set to hit Europe and South Africa in late 2017, one focused specifically on off-road use and the other for city-based flaunting.