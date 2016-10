Wir bleiben direkt im „Military“ Look Bereich, denn auch G-SHOCK hat etwas Neues für uns parat. In Kooperation mit MIHARAYASUHIRO, präsentiert man die DW-5600 im „Khaki Green“ Look. Die DW-5600 ist Teil der Herbst/ Winter Kollektion des japanischen Labels und soll ab dem 11. November erhältlich sein, aber leider wohl nur in JP.