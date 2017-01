Minus-8 war bereits in der Vergangenheit hier vertreten und so geht es natürlich auch in 2017 weiter, zu dessen Beginn, Minus-8 gleich das neue Diver Modell präsentiert. Nach den Layer-Modellen, welche wir euch in 2016 zeigen konnten, ist die Diver noch minimalistischer ausgelegt und dennoch ein absoluter Hingucker, oder?