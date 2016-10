mita sneakers x ASICS Tiger GT-II „Squirrel“ Release Date: 15. Oktober 2016

Stores: mita sneakers

Im diesem Jahr feiert der ASICS Tiger GT-II sein 30. Jubiläum und damit dann hoffentlich im kommenden Jahr noch weitere Kollaborationen erscheinen, kommt hier der Kickoff Release. Gemeinsam mit mita sneakers, präsentiert uns ASICS Tiger den GT-II „Squirrel“. Der Release erscheint in den Farben, des namensgebenen Tieres und zusätzlich auf den Innenseite auf den Tiger Stripes in den Farben von mita sneakers. Der Upper des mita sneakers x ASICS Tiger GT-II „Squirrel“ besteht aus aufgerauten Wildleder und sorgt somit für den Wild-Look. Was haltet ihr von der Kollaboration?