mita sneakers x New Balance 247 „TOKYO RAT“ Release Date: 28. Januar 2017

Stores: mita sneakers

Die neue 247er Silhouette von New Balance ist noch keine drei Monate auf dem Markt, da präsentieren New Balance x mita sneakers schon die erste Kollaboration auf dem neuen Sneaker. Der „Tokyo Rat“ 247er kommt Ende des Monats exklusiv in Japan und die Details auf dem Upper können sich wirklich New Balance-like sehen lassen. Was meint ihr zum Release?