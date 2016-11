monkey time x ASICS Tiger Gel-Lyte V „Dress Up“ Release Date: 25. November 2016

Stores: monkey time

Zu dem perfekten Outfit im Anzug, gehört auch der perfekte Sneaker. Diesen Ansatz verfolgten monkey time x ASICS Tiger genauer und präsentieren nun den gemeinsamen Gel-Lyte V „Dress Up“. Der Klassiker von 1993 kommt dabei in einem schwarzen Colorway, welcher auf einem Glatt- und Wildleder Upper perfekt aussieht. Dazu kommen leichte weiße Akzente im Marmor-Look am Heel, die den Sneaker aber aufwerten. Schöner Release oder was sagt ihr?