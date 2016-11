Kaum etwas ist amerikanischer als Muscle Cars, Hot Rods und Drag Racing. Mit diesem Thema begann auch die Kollabo zwischen Stüssy und der kalifornischen Crew von MOONEYES. Racing Stripes und mehr finden sich nun auf der gemeinsamen Kollektion, welche ab sofort erhältlich ist und deren Lookbook ihr euch hier anschauen könnt.

As part of its latest collaboration, Stüssy has tapped MOONEYES, the Southern California shop synonymous with classic American car culture, hot rods and drag racing.