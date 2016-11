Mountain Bird featuring Noomi – „Circus“ (Audio)

Hinter Mountain Bird steckt der Stockholmer Indie-Eletronica Produzent Adam Öhman. Mit synthgeladenen Melodien und melancholischen Beats hat der schwedische Newcomer bereits mehrfach mit seinen Produktionen auf sich aufmerksam gemacht. Seine Musik wurde unter anderem schon von BBC Radio 2’s Steve Lamacq, Radio X und Absolute Radio on-air gespielt, aber auch andere Tastemaker wie JA JA JA und Indieshuffle konnten sich seinem 80er Jahre Analogsynth Sound nicht entziehen und überschütteten den Schweden mit Lobeshymnen.

Derzeit ist Adam zurück im Studio und arbeitet an neuem Material für das schwedische Tastemaker Label House Music With Love (CANVAS, Swim, Neeco Delaf). Nach seinem ersten Release „Hearts To Cold“ erscheint heute „Circus“ featuring Noomi. Enjoy.