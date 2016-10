Seid ihr auch an jedem verdammt Sonntag #ranNFLsüchtig? Dann kommt die #MyTeamMyCity / Limited Edition NFL x Artist Kollektion perfekt für euch. Für die neue NFL Saison, wurde für die #MyTeamMyCity Kollektion, Kunst & Sport vermischt und so finden sich u.a. Fall Out Boy, Bone Thugs, One Republic, Eminem, ZZ Top, Linkin Park, Fergie, Kiss, Diplo, Mac Miller, Jason Mraz, Wale und viele weitere Künstler auf den Shirts ihrer Teams wieder.

Die Kollektion ist nur bis zum 13. Oktober via Teespring erhältlich und für 25 USD kann man schon mal sein Team supporten, oder?