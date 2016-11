Nach 2014 und 2015, kommt auch in 2016 eine Kooperation N.HOOLYWOOD & Casio G-SHOCK zustande und das Ergebnis, die DW-5600PN-1JR, kann sich wirklich sehen lassen. Die „All Black“ G-SHOCK soll demnächst bei MISTER HOLLYWOOD erhältlich sein. Meinungen?

The third time’s the charm for N.HOOLYWOOD and Casio’s G-SHOCK imprint as the two brands follow their 2014 and 2015 releases with a brand new collaborative endeavor for 2016.