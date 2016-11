N.HOOLYWOOD x Reebok Furylite „Exteme Condition“ Pack Release Date: 16. November 2016

Das japanische Label N.HOOLYWOOD hat gemeinsam mit Reebok zwei Furylites designed, welche Teil der „Extreme Condition“ Kollektion sind. Die beiden Reebok Furylites unterscheiden sich durch die Art des Uppers, während der eine ein Leder-Patchwork Upper besitzt, kommt der andere im robusten Suede Look. Was sagt ihr zum Release, welcher am 16. November gelaunched wird?