Am 07. Oktober startet in den USA der neue Film „Birth of a Nation“ und für den passenden Soundtrack sorgen u.a. Vic Mensa, Meek Mill, Pusha T, 2 Chainz, Lil Wayne und Nasir Jones aka Nas. Nas steuert gemeinsam mit Raye den Tune „War“ zum Soundtrack hinzu und genau diesen Tune, bekomm ihr nun im Stream zu hören. Enjoy.