NBA x New Era / „59FIFTY 2016“ Kollektion (Lookbook)

In zwei Wochen startet die neue NBA Saison. Jahr 1 nach Kobe Bryant, Kevin Garnett und Tim Duncan. Wer wird dieses Jahr die Meisterschaft holen? Die Golden State Warriors, die nach dem Transfer von Kevin Durant als Übermächtig gelten oder verteidigen die Cleveland Cavaliers ihren Titel dank LeBron James? Oder können gar die neuformierten Teams der New York Knicks mit Derrick Rose, Joakim Noah und Carmelo Anthony oder die Chicago Bulls mit Rajon Rondo, Dwyane Wade und Jimmy Butler überraschen?

With the NBA tipping off in less than two weeks, New Era’s NBA 59FIFTY Fitted Caps are a wardrobe staple for the new season. In its latest lookbook, New Era highlights a clean collection composed of three different styles, including an NBA Logoman design plus a myriad of NBA team insignias across solid and two-tone colors all on 59FIFTY Fitted caps.