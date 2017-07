Nerdy Terdy Gang / „Round One: Fight“ (Lookbook)

Was passiert, wenn man die legendärste Prügelspiel-Reihe mit den größten Helden unserer Kindheit kreuzt? Gemeinsam mit dem international bekannten Pixel Artist und Designer Myk Dosenko (der bereits mit seinen Arbeiten für u.a. Snoop Dogg, Major Lazer, DJ Shadow oder Adidas für Furore sorgte) präsentiert die Nerdy Terdy Gang eine liebevolle Hommage in 16-Bit an die vielleicht großartigste Bonus-Runde der Videospielgeschichte.

Neben drei T-Shirts zu den Titeln „Time Fighter“, „Ghost Fighter II“ sowie „Freedom Fighter III“ gibt es für die passende Raumdeko auch noch hochwertig produzierte Art Prints im Retro-Pixel-Look!

Die „Round One: Fight“ Kollektion ist ab dem 07.07.2017 um 19:00 auf www.nerdyterdygang.de erhältlich.

Photos by: Nicola Rehbein