New Balance „110th Anniversary“ Surplus Pack Release Date: 27. September 2016

Stores: Overkill Shop & more

M575, M670, M576, M577, M991.5 und M1500 – was ein Pack zum 110. Jubiläum. New Balance präsentiert das „Surplus“ Pack, welches uns gleich sechs Silhouetten und damit die perfekte NB Range liefert. Alle Modelle sind auf 1906 Stück weltweit limitiert und kommen in Colorways, welche perfekt zum Herbst passen. Meinungen? Favoriten?