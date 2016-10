New Balance 1500 „London Cab“ Release Date: 28. Oktober 2016

Stores: New Balance London

Gestern eröffnete auf der Oxford Street in London der New Balance UK Flagship Store. Passend zum Opening, gab es natürlich einen limitieren Release. Für die Männer war dies der New Balance 1500 „London Cap“, welcher auf 130 Stück limitiert ist, wobei nur 70 Stück überhaupt im neuen Store erhältlich waren. Was sagt ihr zur Umsetzung?