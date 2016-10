New Balance 770 Made In UK „Autumn“ Pack Release Date: 05. November 2016

Stores: Firmament

Gemeinsam mit Jörg Hass (Co-Founder Firmament) designte New Balance dieses Made In UK 770 Pack. Der Klassiker kommt sowohl im „Tan“, als auch im „Burgundy“ Look und passt perfekt in den Herbst oder was meint ihr?