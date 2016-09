New Balance M1300 DTO „Chambray“ Release Date: 17. September 2016

Stores: RISE & more

In Sachen New Balance, sind uns die USA immer ein kleines Stückchen voraus. So dürfen wir in Europa noch etwas auf den neuen New Balance M1300 DTO „Chambray“ warten, während der Release in den Staaten bereits erhältlich ist. Der blaue Nubuck Upper inkl. perforierter Toebox, gehört zu einem sehr gelungener General Release! Meinungen?