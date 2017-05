New Balance M1500 CF „Cumbria“ Release Date: 03. Juni 2016

Stores: 43einhalb

New Balance war schon immer sehr heimatverbunden und so ist es kaum verwunderlich, dass man genau dieser, nun einen Release widmet. Der M1500CF „Cumbria“ wurde nicht nur England hergestellt, sondern ist auch durch die Grafschaft, in der auch Flimby liegt, inspiriert. Schöner Mesh & Suede Release oder was meint ihr?