New Balance M1500 GRW Release Date: 05. Januar 2017

Stores: Caliroots

Nach den vielen Highlights von New Balance in 2016, freue ich mich schon auf die Release in 2017. Einen ersten Vorgeschmack bekommen wir mit dem neuen M1500 GRW, welcher aktuell u.a. bei Caliroots erhältlich ist. Der M1500 kommt von Haus aus mit einem derben Shape und auch der Colorway passt hier perfekt. Derber Release, oder?