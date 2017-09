New Balance M1500 KSG Made in England „Grey“ Release Date: 08. September 2017

Stores: Titolo Shop

Was ein Brett! New Balance droppt weiter den geilen heißen Shice für den Herbst 2017. Nach dem 998er, folgt ein 1500, welcher vom Shape einfach nur perfekt ist. Der M1500 KSG Made in England „Grey“ überzeugt zusätzlich vom Colorway für die Herbsttage oder was meint ihr?