New Balance M1500BY „Retro“ Release Date: 01. Oktober 2016

Stores: Up There & more

New Balance setzt die eigene M1500 „Retro“ Linie weiter fort und präsentiert nun den Re-Release des M1500BY. Wie beim OG Release, kommt auch dieser Release aus den heiligen Hallen in Flimby und mit einem Shape, welcher keinen Vergleich scheuen muss. Was sagt ihr zu den „Retro“ Releasen?