New Balance M1500YP „MiUK Yard“ Release Date: 14. Januar 2017

Zum Ende der zweiten Januar Woche, wird uns New Balance einen besonderen Release präsentieren. Das „MiUK Yard“ Pack, erinnert an die eignen Anfänge, nachdem William J. Riley das Unternehmen im Jahr 1906 gründete. Das Highlight des Packs, dürfte der M1500YP „MiUK Yard“ darstellen, welcher vom Shape eh kaum schlagbar ist und der von der Umsetzung des Colorways einfach nur derbe geworden ist. Was meint ihr?