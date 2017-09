New Balance M996 CEPA „Explore by Air“ Release Date: 23. Mai 2016

Stores: RISE & more

New Balance präsentiert den nächsten Release aus dem „Explore by Air“ Pack. Nach dem M1400 CBY, welcher Ende April erschien, folgt nun der M996 CEPA. Farblich hätte der Release eher zum „Explore by Sea“ Pack gepasst, aber dennoch ein sehr schöner Release oder was meint ihr?