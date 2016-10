New Balance M997 DTAG „Red Clay“ Release Date: 16. Oktober 2016

Stores: Sneaker Politics & more

New Balance braucht nach diesem Release absolut keine Kollaborationen mehr. Der New Balance M997 DTAG „Red Clay“ top für mich so ziemlich jeden New Balance Release in diesem Jahr und ist einfach ein Must-Have! Aktuell leider nur mit US-Adresse zu bekommen, aber ich hoffe, dass er noch im Dezember auch nach Europa kommen wird. Was haltet ihr von dem Release?