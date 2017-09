New Balance M997 FFG „Grey“ Release Date: 08. September 2017

Stores: Sneaker Politics

Der Launch der Herbstkollektion von New Balance geht weiter und das nächste Brett wartet auf uns. Der neue M997 FFG „Grey“ kommt mit einem kompletten Wildleder-Upper und perforierter Toebox. Hauptfarbe ist, wie der Name schon sagt „Grey“, aber auch „Tan“ findet sich auf auf dem Upper wieder. Schöne Umsetzung des Klassikers, solider und cooler Release oder was meint ihr?