New Balance M997 JOL „Light Grey“ Release Date: 10. Januar 2017

Stores: Concepts

New Balance droppt zu Beginn des Jahres einen 997er, welcher direkt zu den besten Releases für 2017, auf dem General Release Sektor, zählen könnte. Der M997 JOL „Light Grey“ überzeugt durch Colorway und die coole Mesh-Toebox. Aktuell leider nur in den Staaten erhältlich, aber hoffentlich auch bald bei uns. Was sagt ihr?